ABD 37 Çinli şirkete yaptırım uygulayacak

ABD, kuantum ve nükleer enerji teknolojileri ile insansız havacılık alanlarında faaliyet gösteren 37 Çinli şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

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ABD Ticaret Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre söz konusu şirketlere, ABD’nin ‘ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetleri’ nedeniyle tedbir uygulandığı belirtildi.

Şirketlerden 22’si, ‘Çin’in kuantum teknolojileri alanındaki ilerlemelerindeki rolleri ve bu alanda ABD’de geliştirilen teknolojileri elde ettikleri veya elde etmeye teşebbüs ettikleri’ gerekçesiyle yaptırım listesine alındı. Açıklamada bu faaliyetlerin askeri alanda somut uygulamaları olabileceği ve bu durumun da ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği söylendi.

Şirketlerden bazılarının Çin’in nükleer programlarıyla bağlantılı olduğu ve ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından kontrol altındaki bazı materyalleri bu ülkeye transfer ettiği’ iddia edildi.

11 şirketin, Çin’in Yüksek İrtifa Balonu programındaki rolleri nedeniyle yaptırım listesine alındığı ve Çin’e ait yüksek irtifa balonunun Şubat 2023’te ABD hava sahasına girmesiyle altı Çinli şirkete daha yaptırım getirildiği belirtildi.

ABD’li yetkililer dört şirketin de insansız hava araçları sisteminde kullanılan ABD menşeili ürünleri Çin ordusu için kullandığını belirtti ve bu sebeple listeye alındıklarını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, tedbir kararına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin, Çin şirketlerini hedef almak için varlık listesini ve ihracat kontrollerini kötüye kullandığını söyledi.

Lin, kontrol altındaki malzemelerin Rusya’ya transfer edildiği iddiası hakkında “Çin ve Rusya’nın normal ekonomik ve ticari ilişkiler kurma hakkı vardır, bu işbirliği dış müdahaleyle kısıtlanamaz” dedi.

ABD’nin uzun süredir Çinli şirketlere, ‘ulusal güvenlik risklerini’ gerekçe göstererek baskı yaptığını ama bu konuda herhangi bir kanıt da sunmadığını söyleyen Lin, ABD’den bu baskılara son vermesini istedi.

Çin, şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekeni yapacaklarını duyurdu.

ABD’nin ihracat kontrol listesindeki şirketlere hükümetten özel izin almadan ürün veya hizmet satılamıyor.