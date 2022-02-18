ABB’nin topladığı 3,5 milyon lira yardım da Hazine’ye aktarılabilir

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere topladığı 3,5 milyon liraya, aynı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yardım paralarına yapıldığı gibi, el konabileceği bildirildi.

İstanbul ve Ankara dahil bazı CHP’li büyükşehir belediyeleri, salgından ekonomik olarak etkilenenler için yardım kampanyası başlamıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, valilikten izin alınmayan kampanyaların geçersiz olduğu yönünde genelge yayımlamış, belediyelerin bankadaki bağış hesaplarına bloke konmuştu.

Son olarak İBB’nin topladığı yaklaşık 6,2 milyon liralık yardım Hazine’ye aktarılmıştı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre ABB yetkilileri, 3,5 milyon liralık yardım parasının halen bloke edildiğini, belediyenin bunun kaldırılması için açtığı dava sürerken, valiliğin, paranın Hazine’ye aktarılması doğrultusundaki raporunun değerlendirmeye alındığını belirtti.