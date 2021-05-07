Abbas Güçlü: Yeni üniversiteler, yeni fakülteler açılmasın mı?..

… yeni açılacak üniversite ya da fakültelere, gözü kapalı karşı çıkmak yerine, açılacak fakülte ve yüksekokulların hangi sektörlere yönelik olacağına, gençlerin ve ülkemizin yaşam kalitesine ne oranda katkıda bulunacağına bakmak gerekir!

Eğer yeni üniversite ve fakülteler, geleceğin mesleklerine yönelik ise alkışlanmalı, işsizler kervanına yeni mağdurlar kazandıracak ve mesleğin kalitesini dibe vurduracaksa sorgulanmalıdır!..

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Siyasetin görevi, halkın beklentilerini yerine getirmektir. Üniversite sayısının bu kadar artması bu yüzden.

Kurumların görevi ise planlama yapmak ve açılan üniversitelerin içini doldurmaktadır.

Ülkemizde yükseköğretim konusundaki planlamaları YÖK, öğrenci alımını ÖSYM, kalite denetimini Yükseköğretim Kalite Kurulu, iç donanımı, misyon ve vizyonu üniversiteler, lojistik desteği de ille de “Üniversite ve şu fakülteleri isteriz” diyen kentler gerçekleştiriyor.

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İşte bu noktada, siyasetten önce asıl onların sorgulanması gerekmez mi?

Siz hiç bunlardan birinin bugüne kadar bu konuda çıkıp bir görüş beyan ettiklerine ya da görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerine şahit oldunuz mu?..

Abbas Güçlü’nün yazısı