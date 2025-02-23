Abbas Güçlü: Velilerden öğretmenlere hepimiz şikayetçiyiz ve değişen hiçbir şey yok!

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2025 YKS başvuruları halen devam ediyor ve önceki yıllarda olduğu gibi yine üç milyonun üzerinde bir başvuru olursa hiç şaşırtıcı olmaz.

Nedeni çok ama en çok da gençleri motive edeceğimiz ya da yönlendireceğimiz başka bir seçeneğimizin olmaması. Önceki yıllarda sınava girenler, halen okuyanlar ya da mezun olanlar bir kez daha yarışa giriyor, farklı bir fakülteye girdiğinde ya da ikinci, üçüncü bir diploma aldığında şansının açılacağına inanıyor ama yine de değişen bir şey olmadığını araştırarak değil yaşayarak tecrübe ediyor. Çünkü böyle gelmiş, böyle gidiyor…

Sınav odaklı eğitimden, dünden bugüne üniversite adayından profesörüne, YÖK başkanından Cumhurbaşkanına, velilerden öğretmenlere, iş arayanlardan işverenlere 7’den 70’e hepimiz şikayetçiyiz ve görünen o ki değişen hiçbir şey yok! Olacağına yönelik en ufak bir işaret de görünmüyor. Bugünkü mesleklerin en az üçte ikisinin önümüzdeki 15, 20 yıllık süreçte yok olacağı ya da değişime uğrayacağı öngörülüyor. Onların yerine ya çok farklı alanlar ya da yeni ihtiyaçlar, yeni meslekler doğacak. Peki onları kim yetiştirecek? Elbette başta üniversiteler ve meslek liseleri olmak üzere eğitim kurumlarımız. Peki, onlar böylesi hazırlık içerisinde mi? Elbette yok değil ama sayıları o kadar az ki!..

Abbas Güçlü’nün yazısı