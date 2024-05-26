Abbas Güçlü: Üniversite mezunu işsiz genç sayımız milyonlarla ifade ediliyor

Peki ya zaman, kaynak ve özellikle de okumuş insan israfı?

İsrafın her türlüsüne daha ne kadar seyirci kalacağız?

Üniversite mezunu işsiz ve öğrenim gördüğü alanda değil de bulduğu işte çalışan genç sayımız milyonlarla ifade ediliyor.

Gıda ve su israfı elbette çok önemli ama eğitilmiş insan israfı çok daha kalıcı izler bırakabilir.

Nitekim bırakıyor da…

İsrafı önlemenin yolu akıl, bilim, liyakat ve özellikle de eğitimden geçiyor ama önce eğitimin, kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Çocuklarımıza test köleleri olmadan önce bu değerleri kazandırmanın zamanı hâlâ gelmedi mi?

İsrafın felaketlere neden olabileceği eğer zamanında öğretilmiş olsaydı, bugünün yetişkinleri bu kadar savruk olurlar mıydı?

Eğitim ve öğretim iki ayaklı bir süreçtir. Eğitimi rafa kaldıralı çok oldu, öğretim ise ezberin ve sınav odaklı olmanın ötesine geçemedi.

Bugün yaşadığımız tüm sorunların kökeninde eğitimin daha doğrusu eğitimsizliğin yattığını daha ne kadar görmezden geleceğiz?..

Sizi ve sizin için önemli olan değerleri, siz ciddiye almazsanız, hiç kimse almaz!..

Ne olur bunu asla unutmayın!..

Özetin özeti: Okullar oyalama merkezi, eğitim de eziyet aracı değildir…

Abbas Güçlü’nün yazısı