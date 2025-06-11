Abbas Güçlü: Turizm sektöründe çalışan yabancıların oranı bazı büyük otellerde yüzde 90'a kadar çıkmış

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Gençlerimizin ve ebeveynlerinin şu anki en önemli iki sorunundan ilki eğitim, ikincisi ise işsizlik!

Eğitimi yazmaktan dilimizde tüy bitti, bu yüzden bugün olayın işsizlik boyutuna ele alacağız. Gençlerimiz neden işsiz, neden öğrenim gördüğü alanda iş bulamıyor, işsizliğin nedeni “iş ve ücret beğenmemek mi”, her şeye razı olsalar da çıtanın daha da aşağıya düşürülmesi mi, istihdam ve insan gücü planlaması yapılmaması mı yoksa çok daha farklı nedenler mi?

Bu konuda cevap aranan onlarca soru var ama görünen o ki en büyük sorunumuz iş bilmezlik. Sizi bilmem ama ben duydum şok oldum. Milyonlarca işsizimizin olduğu ülkemizde turizm sektöründe çalışan yabancıların oranı bazı büyük otellerde yüzde 90’a kadar çıkmış.

“Nasıl olur?” dedim onlarca gerekçe saydılar…

Biz bir turizm ülkesiyiz, yılda 50 milyondan fazla turist ağırlıyoruz, hedefimiz 100 milyon turist ve turizm istihdamı konusunda görünen o ki en ufak bir politikamız yok.

Abbas Güçlü’nün yazısı