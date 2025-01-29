Abbas Güçlü: Sorumluluğu olanlar her defasında bir istifayı bile kendilerine çok gördüler

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Afetlerin, felaketlerin, faciaların, acıların en büyüğünü biz yaşadık, sorumluluğu olanlar her defasında bir istifayı bile kendilerine çok gördüler.

Sorumluluk bilinci, eğitimle kazandırması gereken en temel değerlerden birisidir. Türkçe, Matematik ve diğer dersler kadar hatta onlardan da daha önemli. Öğrencilere ahlaki, vicdani, mesleki, bireysel ve kamusal sorumluluk duygusu kazandırılmadıysa gerisi teferruattır!..

Her şeyin başı eğitim!

Eğitimin hemen her sorunun olduğu gibi felaketlerin de panzehiri olduğunu çok iyi biliyoruz ama nedense bu hiç aklımıza gelmiyor.

Abbas Güçlü’nün yazısı