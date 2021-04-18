Abbas Güçlü: Sınav sektörünün dershane destekli algı operasyonu umut tacirliğinden başka bir şey değil

Eğitimle uzaktan yakından ilgisi olmayan ya da günü kurtarmanın ötesine geçemeyen bürokratların klasik söylemi şu:

Milyonlarca öğrenci sınav olmadan liselere, üniversitelere nasıl girecek?

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İşte en büyük kandırmaca bu!

Sınav sektörünün dershane destekli bu algı operasyonu umut tacirliğinden başka bir şey değildir!

Garip olan ise bunu son 50 yıldır hâlâ anlayamamış olmamız ve yerine yeni sistemler koyamamış olmamızdır!

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Dünyanın neresinde, doğan her çocuk üniversite kapısına yığılıyor?

Okul sistemini güçlendirirseniz, ilgi ve yetenekleri zamanında belirler ve doğru yönlendirirseniz ne liselerin ne de üniversitelerin önünde milyonlarca öğrenci yığılmaz!..

Gelişmiş ülkelerin tamamında öğrencilerin yüzde 65-70’i mesleki eğitime, yüzde 30-35’i de akademik eğitime yönlendirilirken, bu oranın bizde tam tersi olması çok manidar değil mi?

Üstelik, “Meslek lisesi, memleket meselesi” denilirken!..

Abbas Güçlü’nün yazısı