Abbas Güçlü: Sınav kaybettiren hatalar

Sınav ve gelecek kaygısının yarattığı baskı ve heyecan bazen öyle boyutlara çıkıyor ki en iyi bildiğimiz konuları bile hatırlayamıyor, en olmadık hatalar yapabiliyoruz.

Bu yüzden, sınavlarda soğukkanlılığı asla yitirmemek ve olabildiğince rahat olmak gerekiyor…

Özgüven çok önemli ama peş peşe üç beş zor soru geldiğinde, yerle bir olabiliyor. Siz siz olun, hiçbir koşulda kendinize olan güveninizi kaybetmeyin. Sınavın ortasında “Bu iş burada bitti” deyip pes etmeyin.

Çok kolay ve çok zor sorular her sınavda mutlaka vardır.

Zor sorularla didişip çok zaman kaybetmeyin, kolay sorular için de “Bu kadar da kolayı olmaz” diye öküzün altında buzağı arayıp, boş bırakmayın ya da kafanızı karıştırmayın!

Dikkat, YKS ve benzeri sınavların olmazsa olmazıdır: Hem soruları okurken, hem de işlem yaparken ve doğruları cevap kartına geçirirken çok ama çok dikkatli olun. Arada bir kitapçıktaki soru numarası ile ve cevap kartındaki numarayı karşılaştırın ve kaydırma olasılığını sıfıra indirin.

Abbas Güçlü’nün yazısı