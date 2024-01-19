Abbas Güçlü: Özel okul ücretlerindeki artış inanılmaz boyutlarda

Ücretler eskiden orta ve üstü beyaz yakalı çalışanların ödeyecekleri düzeydeydi ve her kesimden öğrenci “kolejli” olabiliyordu.

Şimdi bırakın çalışanları üst düzey bürokratlar ve özel sektörün tepe yöneticileri bile pahalı özel okulların yanından geçemiyor.

Biraz popüler olmuş özel okullarda yıllık öğrenim ücreti ve masraflar yarım milyonu çoktan geçti. Bir milyonu telaffuz edenler var.

Ücretlerdeki artış oranları, Bakanlığın uyarılarına rağmen inanılmaz boyutlarda.

arlada 10 TL olan domates ya da mandalina, marketlerde neden 50 TL ise devlette bedava olan eğitim de özel okullarda bu yüzden bu kadar yüksek.

Girdiler yüksek, maliyetler, vergiler ve kâr oranları da inanılmaz boyutlarda.

Tüm yük velilerin sırtına yükleniyor. Bunun makul seviyelere çekilmesi gerek. Yoksa büyük öğrenci kayıpları yaşanır. Öğrenci ve veli profili çok daha farklı noktalara gider. Kalite ve sürdürülebilirlik daha da tartışmalı hale gelir.

Özel okullar olmalı hatta devletin sırtındaki yükü azaltmak için daha da çok olmalı ama tüm paydaşlar eşit oranlarda fedakârlık yapmalı.

Devlet ben alacağım vergiye, kurucular ben kazanacağım paraya bakarım diyerek yol alınmaz.

Abbas Güçlü’nün yazısı