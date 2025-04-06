Abbas Güçlü: Köysüz, tarımsız, üretimsiz bir gelecek düşünülemez

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Dünya tarıma daha çok yönelmeye başladı bizde ise tarım ve hayvancılık can çekişiyor. Köylerimiz boşaldı. Çiftçilik yapan kalmadı gibi. Birkaç nesil sonra hayatın olmazsa olmazı olan bu alanda iş bilen, çalışan, bunu bir yaşam tarzı olarak gören sayısı daha da azalırsa hiç şaşırtıcı olmaz! Oysa Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile köylülük, çiftçilik, üreticilik en onurlu mesleklerden birisi olarak, asırlar boyunca olduğu gibi gelecekte de ailelerin ve gençlerin hayali olmaya devam ediyor.

Köy okulları kapanıp, zorunlu eğitim 12 yıla çıkınca, köylerimiz hepten boşaldı. O yetmedi binlerce yıllık köylerin kimliklerini yok sayıp mahalleye dönüştürdük! Daha güçlü bir gelecek ve Türkiye Yüzyılı için köylerimizi çok yönlü olarak yeniden inşa etmeliyiz.

Köysüz, tarımsız, üretimsiz bir gelecek düşünülemez. Ulaşımın giderek pahalılandığı dönemde, bir yerlerde üretip başka yerlerde satma yerine, yerelde üretilip, yerelde tüketmeye önem vermek sadece enflasyonu dizginlemekle kalmayacak istihdama da çok önemli katkıda bulunacaktır. Kırsaldaki gençlerimizden ataları gibi tarım ve hayvancılık ile uğraşmak isteyenleri ille de üniversiteye yönlendirme yerine en iyi bildikleri işi daha bilimsel yöntemlerle yapmaya ve bu konuda onlara destek çıkmaya bugün değilse ne zaman karar vereceğiz?..

Abbas Güçlü’nün yazısı