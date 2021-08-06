Abbas Güçlü: İmam hatip istemeyene ya kolej ya da açık lise

Liselere kayıtta ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

En başarılı öğrenciler bile hiç istemedikleri liselere girmeye zorlanıyor!

İstedikleri okullara puanı yetmeyen, MEB’in dayattığı meslek lisesi ya da imam hatip liselerine girmek istemeyen öğrencilerin önünde sadece iki seçenek var.

Bu da ya kolej ya da açık lise!

Parası olan şartlarını sonuna kadar zorluyor, olmayan ise kahroluyor.

MEB, kendi iç sorunlarını bir an önce çözüp yeni açılımlar sunmalı.

Örneğin kontenjanı dolmayan liseleri Anadolu lisesine ya da çok programlı liseye dönüştürebilir ya da Anadolu liselerinde ek kontenjanlar açabilir.

Çok daha önemlisi mahalle liselerini yani klasik liseleri yeniden hayata geçirebilir!..

Abbas Güçlü’nün yazısı