Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: İmam hatip istemeyene ya kolej ya da açık lise

Liselere kayıtta ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

En başarılı öğrenciler bile hiç istemedikleri liselere girmeye zorlanıyor!


İstedikleri okullara puanı yetmeyen, MEB’in dayattığı meslek lisesi ya da imam hatip liselerine girmek istemeyen öğrencilerin önünde sadece iki seçenek var.

Bu da ya kolej ya da açık lise!

Parası olan şartlarını sonuna kadar zorluyor, olmayan ise kahroluyor.

MEB, kendi iç sorunlarını bir an önce çözüp yeni açılımlar sunmalı.

Örneğin kontenjanı dolmayan liseleri Anadolu lisesine ya da çok programlı liseye dönüştürebilir ya da Anadolu liselerinde ek kontenjanlar açabilir.

Çok daha önemlisi mahalle liselerini yani klasik liseleri yeniden hayata geçirebilir!..

Abbas Güçlü’nün yazısı

SON HABERLER

Mansur Yavaş’a ‘Togo’ incelemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, ‘görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle’ soruşturma başlatılması için ön inceleme yapılmasına onay verdi.

20 milyar dolar hedefi zora girdi: Britanya’nın kararı turizmciyi yıktı

Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden birini oluşturan ancak pandemi nedeniyle hala 2019 rakamlarının çok altında seyreden turizm sektörünü, Muğla ve Antalya gibi önemli destinasyonlarda devam eden yangınlar ve Britanya’nın Türkiye’yi kırmızı listede tutmaya devam etme kararıyla daha da zor günler bekliyor.