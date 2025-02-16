Abbas Güçlü: Emniyet şeritlerinin en önemli güzergahlarda kaldırılması asla kabul edilemez

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Arabanız arızalandığında trafiği altüst etmemek için emniyet şeridine girersiniz ya da cankurtaranla acile hasta yetiştirmeye çalışıyorsanız emniyet şeridini kullanmanıza müsamaha gösterilir! Suçlu takibindeki emniyet ve yangına yetişmeye çalışan itfaiye araçları için de emniyet şeritleri cankurtaran simidi gibidir.

Bu yüzden emniyet şeritlerinin gereksiz yere işgal edilmesi asla kabul edilemez!…

Peki emniyet şeridi ihlalinden daha büyük bir suç ve çok daha önemlisi vicdani sorumluluk ne olabilir?

Uzun uzadıya farklı kural ihlalleri aramanıza gerek yok. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte rastladığımız emniyet şeritlerinin en önemli güzergahlarda kaldırılması asla kabul edilemez. Bundan daha büyük bir suç da olamaz!.

Peki bunu yapanlar kim?

Kamu otoritesini koruması gerekenler, kural ihlallerine herkesten önce karşı çıkması beklenenler ve en önemlisi de vatandaşa doğru ile yanlışın ne olduğunu öğretmesi beklenenler!..

Peki bu kurum, kuruluş ya da kişilerden birisi, trafik rahatlasın diye emniyet şeridini iptal ederken diğerleri, olup biteni seyretmenin ötesinde ne yapıyor?

Sessiz kalarak ya da olanı kabullenerek bu suça ortak olmuyorlar mı?

Bu işi yaparken ya da bu izni verirken günün birinde bu emniyet şeridinin hayati öneme sahip olacağının farkında değiller mi?

Nüfus yoğunluğunun artık altından kalkılamaz hale geldiği bölgelerde, örneğin Topkapı-Maslak güzergahındaki mevcut yol, o günkü araç trafiğine bile yetmezken yol boyunca yüzlerce gökdelene kim, nasıl, niye izin verdi? Daha da vahimi emniyet şeridi kaldırılırken hiç mi birinin vicdanı sızlamadı?..

Günün birinde ana arterlerin artık yetmez hale gelmesi durumunda, yolların genişletilmesi için rezerv alan bulundurulması hiç mi kimsenin aklına gelmedi? Yasa ve yönetmeliklere göre yasaksa ya da birileri buna muhalefet şerhi koyulduysa yolların hemen dibinin imara açılmasına kim, hangi gerekçeyle izin verdi?

Abbas Güçlü’nün yazısı