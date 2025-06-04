Abbas Güçlü: Eğitimde sorun var ve göz ardı edildiği sürece hiçbir soruna çözüm getirmek mümkün değil

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Eğitimde sorun var ve bu sorunlar göz ardı edildiği sürece hiçbir soruna kalıcı çözüm getirmek mümkün değildir.

İyi insan, iyi yurttaş yetiştiremezsiniz demokrasiyi içselleştiremezsiniz, sosyal refahı sağlayamazsınız, doğayı koruyamazsınız, milli ve manevi değerlere sahip çıkamazsınız, iyi mühendis yetiştiremezseniz, depreme dayanıklı binalar yapamazsınız, iyi hukukçular yetiştirmeden göğsünüzü gere biz hukuk devleti diyemezsiniz, iyi çiftçi yetiştiremezseniz akıllı tarımı aklınızın ucundan bile geçiremezsiniz, iyi tüccar yetiştirmeden ekonomiyi ayakta tutamazsınız, iyi öğretmen yetiştiremezseniz de hiçbir konuda geleceğe emin adımlarla yürüyemezsiniz… İşte bu yüzden her şeyden önce eğitimde ortak akıl, üst akıl için herkesin ama herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Ve şunu çok iyi bilelim ki, eğitimde ortak akıl üretemezsek hiçbir konuda üretemeyiz.

Eğitim demek çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği demektir. Bundan daha önemli olabilir ki!.. Eğitim ve sonrasında gelecek konular için bir samimiyet ve inandırıcılık testinden geçiyoruz.

Abbas Güçlü’nün yazısı