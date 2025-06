Abbas Güçlü: Devlet okulları, öylesine sorgulanır hale geldi ki velilere özel okuldan başka seçenek kalmadı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Allah’tan özel okulların tümü çok yüksek fiyatlarda değil ve her keseye göre olanları da var. Üst sınır her ne kadar liselerde 2.5, okul öncesinde 1.5 milyona dayansa da 500 bine de gönül rahatlığı ile gönderilecek okul bulmak mümkün. Sayıları her geçen gün daha da artan özel okullara yönelmenin asıl nedenlerini ve çok daha önemlisi memnuniyet oranlarını çok iyi araştırmak gerekiyor.

Devlet okulları, pek çok açıdan öylesine sorgulanır hale geldi ki velilere özel okuldan başka seçenek kalmadı.

“Mahallemizde, yakın çevremizde gönderecek hiç okul bulamıyorum” diyen veli sayısı her geçen gün artıyor. Kimi eğitim kalitesinden şikayetçi, kimi de hijyen koşullar ve güvenlikten. Çalışan ebeveynlerin en büyük sorunu ise tam gün eğitim yapan okul bulamamak…

Özel okula arayışına girmeleri, ikinci çocuk ya da hiç çocuk düşünmemeleri, evlenmeyi sürekli ötelemeleri biraz da bu yüzden. Ücretler konusunda tüm özel okulları aynı kefeye koymak doğru değil. Pek çoğu çarkı zor döndürüyor. Popüler olanların ise hiçbir şey umurlarında değil. Nasıl olsa geleni çok…

Abbas Güçlü’nün yazısı