Abbas Güçlü: Böylesi karmaşık bir durumda, adaylar nasıl doğru tercih yapabilecek?

MEB, YÖK, ÖSYM ve üniversiteler bu konuda daha bilgilendirici olabilirler ama umurlarında bile değil!..

Örneğin tercihler neye göre yapılacak? Puana göre mi yoksa sıralamaya göre mi?

Geçen yılın puanları ile bu yılın puanları ve sıralamaları arasında derin uçurumlar var.

Geçen yıl Sayısal’da 71 bininci adayın puanı 430 iken bu yıl 369! Arada 61 puanlık bir kayma var! Yani bu durumda puana dayalı sağlıklı bir tercih sıralaması mümkün değil.

Sıralama konusunda da fazla ayrıntı yok. Örneğin Eşit Ağırlık içindeki adayların ne kadarı sayısalcı ve tercihini bu yönde kullanacak? Yine aynı şekilde 400 puanı aşan aday sayıları ve kontenjanlar da çok farklı.

Böylesi karmaşık bir durumda, adaylar nasıl doğru bir tercih yapabilecekler?

Tercih süreci başladığında, kırk yıldır olduğu gibi Milliyet yine hep yanınızda olacak.

Abbas Güçlü’nün yazısı