Abbas Güçlü: 100 bine yakın öğretmen, asgari ücretin altında bir maaşla çalışıyor

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100 bine yakın öğretmen, diğer öğretmenler ile birlikte aynı okulda, aynı derse girmesine rağmen, hiçbir sosyal güvenceye sahip olmadan asgari ücretin altında bir maaşla çalışıyor. Üstelik kapıda bir milyona yakın öğretmen atama beklerken!..

Ücretli öğretmenlerin pek çoğu ön lisans mezunu. Bazı kentlerde ücretli öğretmen sayısı kadrolu öğretmenden daha fazla. En fazla ücretli öğretmen ise İstanbul’da.

Kimileri bu uygulamaya “taşeron taktiği” diyor ve şöyle devam ediyor:

”Düşük ücret ve mutsuz öğretmen ile nitelikli bir eğitim mümkün değil!..” Peki MEB ücretli öğretmenlik konusunda neden ısrar ediyor?

Onlarınki bir tercih değil zorunluluk!

Maliye’den kadro alabilseler eminim ki bu sorun bugüne kadar bu çoktan çözülmüş olurdu ama elleri kolları bağlı. Aynı hükümetin bir başka bakanlığını hedef göstermemek için de tüm eleştirileri sineye çekiyorlar! Olayın özeti bu.

Abbas Güçlü’nün yazısı