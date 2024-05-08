Avrupa Birliği dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna için kullanmaya başladı

Avrupa Birliği (AB), dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’ya yardım için kullanılması konusunda anlaştı.

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AB, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya savaş açmasından bu yana Moskova Merkez Bankası’nın 210 milyar avro tutarındaki varlığını dondurdu.

Kiev yönetimi bu varlığın kendilerine verilmesini talep ediyordu. Bu konuda Brüksel’de toplanan AB’ye üye ülkelerin büyükelçileri anlaşmaya vardı.

Buna göre Ukrayna’nın yazdan önce silah alımı ve yeniden yapılanma için yaklaşık 3 milyar avro almasına imkan tanınacak.

Brüksel de uzun süredir bu fonlardan elde edilen ve yıllık 3 milyar avro civarında olduğu tahmin edilen faizin Ukrayna’nın yeniden inşa masrafları için kullanılmasını savunuyordu.

AB’de daha sonra bu paranın bir kısmının Kiev’in askeri harcamalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi görüşü benimsendi.

Ukrayna yönetimi, Moskova’nın varlıklarına tamamen el koyulup Kiev’e verilmesini istiyor.

AB ayrıca Ukrayna’nın AB hibe ve kredilerinden oluşan 50 milyar avroluk ayrı bir kaynaktan fon alabilmesi için yapması gereken reformlar üzerinde de anlaşmaya vardı.