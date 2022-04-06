AB acil durumlara karşı teçhizat ve ilaç stokluyor

Avrupa Birliği (AB) kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara karşı hazırlık için 540 milyon avroluk stok oluşturdu.

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Rusya-Ukrayna savaşı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınındaki çatışmalardan duyulan endişe nedeniyle Avrupa’da iyot tabletlere talep artmıştı.

AB’nin açıklamasına göre, söz konusu stok bu tür acil müdahale gerektiren durumlara maruz kalan insanları tedavi etmek için ilaçlar, ekipman ve aşıları içerecek.

Ayrıca söz konusu maddelere maruz kalmış insanları, altyapıyı, binaları, araçları veya kritik ekipmanı arındırmak için hem personel hem de ekipman stoka dahil olacak.

Bu kapsamda AB, ilk adım olarak, yaklaşık 3 milyon potasyum iyodür tableti AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Ukrayna’ya gönderdi.