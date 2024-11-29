Anadolu Ajansı: HTŞ, Halep merkezinde

Anadolu Ajansı, Suriye’de terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ), Halep kent merkezine girdiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

2018’de Türkiye’nin de terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna yönelik saldırı başlatmıştı.

AA’nın haberine göre Halep’in merkeze doğru hızla ilerleyen örgüt bugün Halep ve İdlib’te 14 köy ve noktayı daha kontrolü altına almıştı.

HTŞ böylece İdlib ve Halep’teki toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı kontrolüne almıştı.

Sabah itibarıyla Halep’in dış mahallelerinde çatışmalar yoğunlaşmıştı.

AA, HTŞ ve beraberindeki grupların kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde Suriye ordusunun savunma hatlarını kırarak Halep merkezine girdiğini servis etti.

Örgütün ayrıca İdlib’in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakip ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattığı belirtildi.

BM: 27 sivil öldü

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) üçüncü gününe giren çatışmalarda 27 sivilin öldüğünü bildirdi

HTŞ nedir, nereyi kontrol ediyor?

Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib, Esad karşıtı silahlı cihatçı grupların ellerinde kalan son kaleleri.

Şam yönetiminin 2015’te kontrolünü kaybetmesinden bu yana İdlib birçok rakip muhalif grubun kontrolü altına girdi. İdlib’in hakimiyeti şu an HTŞ’nin elinde.

Görsel: BBC Türkçe

HTŞ’nin eski ismi ‘Nusra Cephesi’ydi.

Suriye’deki muhalif gruplar El Kaide bağlantıları sebebiyle Nusra Cephesi’yle işbirliği yapmayı reddederken, örgüt 2017’de El Kaide’yle bağlarını kopardığını açıklamıştı.

HTŞ bağımsız olduğunu, herhangi bir dış güçle bağlantısı bulunmadığını ve küresel cihat hedefleri olmadığını iddia ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Türkiye, HTŞ’nin El Kaide ile bağlantısı olduğunu düşünüyor ve HTŞ’yi terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

HTŞ, Türkiye destekli silahlı grupların çoğunu İdlib’den çıkardıktan sonra İdlib’de fiili idari kontrolü ele aldı.

Şam yönetimine muhalif Türkiye’yle Şam yönetiminin müttefikleri Rusya ve İran, 2017’de Kazakistan’ın başkenti Astana’daki görüşmelerinde çatışmaları azaltmak için İdlib’in de aralarında bulunduğu çatışmasızlık bölgeleri oluşturma kararı aldı.

Sonraki yıl Rusya’yla Türkiye, İdlib’de muhalifler ve Suriye Ordusu arasında tampon bölge oluşturmak üzere anlaştı.