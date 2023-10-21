Gazze’deki içişleri bakanlığı: İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki çarşıyı bombaladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Gazze’deki İçişleri Bakanlığı’nın Telegram hesabındaki yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken sayı konusunda net bilgi verilmedi.

El-Aksa Radyosu, İsrail’in Nuseyrat çarşısında Akl dükkanını hedef alan saldırısı sonucu çevre dükkanlarda da yangın çıktığını duyurdu.

Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya girmekte zorluk çektiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1756’sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 84 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.