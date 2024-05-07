9’uncu yargı paketinin detayları belli oldu: ‘Yeni tip casusluk’ suçları

Ceza infaz sisteminde düzenlemeler öngören 9’uncu yargı paketinde ‘cezasızlık algısının’ ortadan kaldırılması hedefleniyor. Ayrıca pakette ‘yeni tip casusluk’ maddesi de yer aldı.

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23 kanun ve üç kanun hükmünde kararnamede (KHK) değişiklik veya düzenleme içeren 60 maddelik 9’uncu Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor.

TRT Haber’in aktardığına göre Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlenmeler yeni yargı paketinde yer alıyor.

Paketteki düzenlemeler şöyle:

Toplumda ‘yapanın yanına kar kaldı’ algısının önlenmesi için düzenlemeler yapılacak.

algısının önlenmesi için düzenlemeler yapılacak. Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısını ortadan kaldırılacak.

TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesinde kayyum atayacak.

TMSF’nin kayyum süresi beş yıl olacak.

‘Yeni tip casusluk’ suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.

suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak. Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye’deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yeni yasal düzenlemeler yapılacak.

İki kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.

Ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek.

Suçun işlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanacak.

Ayrıca uzlaşma görüşmeleri ve noterliğe ilişkin düzenlemeler de pakette yer alıyor. Buna göre uzlaşma görüşmelerinde tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenecek. Noterlik ücret tarifesi her yıl mart yerine ocak başında yayımlanacak.