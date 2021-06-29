Elmalı başsavcılığı: İstismar davasında tahliyeye itiraz ettik, mahkeme reddetti

Antalya’da Elmalı başsavcılığı, iki çocuğun istismar edildiği iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanan anne-babanın tutuklanmasını talep ettiklerini ancak reddedildiğini bildirdi. Savcılığın açıklamasında “Nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir” dendi.

Antalya’nın Finike ilçesinde iki kardeşin anne ve üvey babası dahil birden fazla kişi tarafından istismar edildiği şikayeti üzerine dava açılmış, anne ile baba dört aylık tutukluk sonrası Ocak 2021’de tahliye edilmişti.

İki kez sanıkların tutuklanması talebi reddedilirken, tutuksuz yargılama sosyal medyada gündem olmuştu. Dava dosyasına çocukların istismar edildiklerine dair defterlerinde yer alan çizimler ve yazılar da girmişti.

‘İtiraz etmiştik, reddedildi’

Haberler üzerine yazılı açıklama yayınlayan Elmalı başsavcılığı, 2019’da gerçekleştiği öne sürülen istismarın 5 Mayıs 2020’de çocukların babaannesi tarafından Balıkesir’in Edremit ilçesindeki savcılığa ihbar edildiğini kaydetti.

Açıklamada, şikayetin ardından derhal soruşturmaya başlandığı, çocukların beyanlarının alındığı, elde edilen bulgular neticesinde istismarın yaşandığı yönünde yeterli şüphe oluştuğuna kanaat getirilerek 24 Temmuz 2020’de iddianame hazırladığı, Antalya’nın Elmalı ilçesindeki ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Savcılık şu bilgileri verdi: “Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleriyle 16 Ekim 2020 tarihinde mahkemesince sanıkların tutuklanmasına karar verilmiştir. Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir.

Antalya 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. Beş ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.

‘Nihai karar tarafsız yargının’

Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir.”