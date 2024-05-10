9 soruda: Hastanede ‘onaylı randevu’

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) ‘Onaylı Randevu’ dönemi 13 Mayıs’ta başlıyor.

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‘Onaylı randevu sistemi’ hastaların, hastanelerin ve hekimlerin zamanı verimli kullanmasını amaçlıyor. Randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.

Yeni sisteme ilişkin merak edilen 9 soru ve yanıtları şöyle…

1) Onaylı randevu sistemi nedir ve ne zaman uygulanmaya başlayacak?

Onaylı randevu sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak. Uygulama, 13 Mayıs pazartesi itibarıyla alınacak randevular için geçerli.

2) Sistemden randevu alan kişilerin, randevu saatine uyacağına ilişkin onay vermesi gerekiyor mu?

Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00’ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekli.

Onay, ‘www.mhrs.gov.tr’ internet sitesi, mobil uygulama ve ‘ALO 182’ çağrı merkezi kanallarından verilebilecek.

3) Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi?

Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00’ye kadar onay kanallarından iptal işlemleri gerçekleştirilebilir.

4) Sistem üzerinden randevu alan fakat onaylamayanlara ilişkin süreç nasıl?

Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.

5) Onaylanan randevuya gidilmezse herhangi bir kısıtlama uygulanacak mı?

Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için ’15 gün’ boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak.

Fakat bu kişiler bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilir.

6) Randevusunu onaylamayan ya da iptal etmeyen kişiler, ertesi gün başvuruda bulunduğu hastaneden hizmet alabilir mi?

Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00’de otomatik iptal edilecek.

Bu durumda kişi tekrar randevu alabilir ya da sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilir.

7) Tüm randevular için onay zorunlu mu?

Hayır. Üç gün ve daha sonrası için alınan randevularda onay zorunlu. Fakat muayene tarihinden önceki iki gün içinde alınan randevular, otomatik onaylanmış sayılacak.

Örneğin, 24 Mayıs için 22-23 Mayıs’ta alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.

Onaylı randevu sistemindeki uygulamadan ’65 yaş üstü’ ve ‘kanser hastaları’ muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar her zaman randevu alabilecek.

8) Hastaneden randevu alan ve bir gün önce randevusunu onaylan kişinin randevuya gitmesini engelleyen bir durum olursa ne yapması gerekiyor?

Randevu, kişi tarafından ya da otomatik onaylanmış olsa da bir gün önce saat ‘20.00’ye kadar’ iptal etmek zorunda.

Aksi takdirde randevusunu iptal etmeyen veya randevusuna gitmeyen kişiler ‘ne olursa olsun’ aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alamayacak. Fakat sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.

9) Ertesi güne randevusu bulunan 200 kişi, saat 20.00’ye kadar randevusunu onaylamazsa bu randevular talepte bulunan diğer hastalara mı verilecek?

Randevuları onaylanmadığı için otomatik iptal edilen kişiler, tekrar randevu alabilir.

Saat 20.00 itibarıyla otomatik iptal edilerek boşalan randevular, öncelikli olarak talepte bulunan kişilere verilecek.