81 ilde sahte içki operasyonu: 137 şüpheli gözaltında

81 ilde düzenlenen sahte içki operasyonlarında 137 şüpheli gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 12 yasadışı içki imalathanesinin tespit edildiğini ve 63 bin 957 litre sahte içki ve 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte içkiye el konduğunu açıkladı.

Operasyonda 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 alkol aroması, 66 bin 500 etiket, 4 bin 30 bandrol, 9 bin 109 boş şişe, 88 bin 376 kapak bulundu.

Yerlikaya, yaklaşık 94 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini söyledi.