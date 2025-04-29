Diken

Yaramazlara biraz batar!

81 ilde sahte içki operasyonu: 137 şüpheli gözaltında

81 ilde düzenlenen sahte içki operasyonlarında 137 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 12 yasadışı içki imalathanesinin tespit edildiğini ve 63 bin 957 litre sahte içki ve 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte içkiye el konduğunu açıkladı.


Operasyonda 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 alkol aroması, 66 bin 500 etiket, 4 bin 30 bandrol, 9 bin 109 boş şişe, 88 bin 376 kapak bulundu.

Yerlikaya, yaklaşık 94 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini söyledi.

İzmir’de kaçak içki operasyonu: Bir kişi gözaltında

Sahte içki operasyonu: 10 şüpheli gözaltında

Sahte içki soruşturması: 52 kişi tutuklandı

SON HABERLER

46 sanat eseri 'yanlışlıkla' çöpe atılmış

Hollanda’nın Maashorst Belediyesi, Amerikalı pop art sanatçısı Andy Warhol’a ait bir çalışma dahil 46 sanat eserini belediye binasındaki tadilat sürecinde yanlışlıkla çöpe attı.

Bahçeli'den CHP'ye: Tuz kokmuş

Bahçeli, İBB odaklı soruşturmalarla ilgili “Tuz kokmuş. Alayı birden suçüstü yakalanmış ve kirli çamaşırlar deşifre edilmiştir” dedi.