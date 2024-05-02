8 yıl sonra ilk: Erdoğan CHP lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün AKP Genel Merkezi’nde görüştü.

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Erdoğan ile Özel arasındaki görüşme sona erdi. İki partinin liderlerini sekiz yıl sonra bir araya getiren görüşmenin adresi AKP Genel Merkezi’ydi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından liderlerden herhangi bir açıklama gelmedi.

Erdoğan ve Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet ettikten sonra randevulaşmıştı.

Özel’in emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getirmesi bekleniyordu.