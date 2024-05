Cannes’da ödüller açıklandı: Altın Palmiye ‘Anora’nın

77’nci Cannes Film Festivali’nde ödül kazananlar açıklandı.

Fotoğraf: X

Bu yıl Amerikalı yönetmen Greta Gerwig’in jüri başkanı olduğu ana yarışmada Altın Palmiye için 22 film yarıştı.

Bugün sonlanan festivalde Altın Palmiye’yi ‘Anora’ filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker kazandı. Jüri büyük ödülünü ‘All we imagine as light’ filmiyle Payal Kapadia kazanırken jüri ödülünü Selena Gomez’in başrolde oynadığı ‘Emilia Pérez’ ile Jacques Audiard aldı. Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un ‘Kinds Of Kindness’ filmindeki performansıyla Jesse Plemons en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Francis Ford Coppola ‘Megalopolis’le yarıştığı festivalden eli boş döndü. İran’ın hapis cezasına çarptırdığı yönetmen Muhammed Rasoulof ise ‘The Seed of the Sacred Fig‘ filmiyle senaryo özel ödülüne layık görüldü.

Ana yarışmada ödül alan filmler:

Altın Palmiye: Anora-Sean Baker

Jüri Büyük Ödülü: All we imagine as light-Payal Kapadia

Jüri Ödülü: Emilia Pérez-Jacques Audiard

En İyi Yönetmen: Miguel Gomes-Grand Tour

En İyi Senaryo: Coralie Farget-The Substance

FIPRESCI Ödülü : Muhammed Rasoulof-The Seed of the Sacred Fig

: En İyi Kadın Oyuncu: Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldaña-Emilia Pérez

En İyi Erkek Oyuncu: Jesse Plemons-Kinds of Kindness

Belirli Bir Bakış Ödülü’nü Kazananlar:

Belirli Bir Bakış Ödülü: Black Dog, Guan Hu

Jüri Ödülü: The Story of Souleymane, Boris Lojkine

En İyi Yönetmen Ödülü: Roberto Minervini-The Damned; Rungano Nyoni-On Becoming a Guinea Fowl

En İyi Kadın Oyuncu: Anasuya Sengupta-The Shameless

En İyi Erkek Oyuncu: Abou Sangaré-The Story of Souleymane

Gençlik Ödülü: Holy Cow- Louise Courvoisier

Özel Mansiyon: Norah, Tawfik Alzaidi

Diğer ödüller: