Cannes’da ödüller açıklandı: Altın Palmiye ‘Anora’nın

77’nci Cannes Film Festivali’nde ödül kazananlar açıklandı.
Bu yıl Amerikalı yönetmen Greta Gerwig’in jüri başkanı olduğu ana yarışmada Altın Palmiye için 22 film yarıştı.
Bugün sonlanan festivalde Altın Palmiye’yi ‘Anora’ filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker kazandı. Jüri büyük ödülünü ‘All we imagine as light’ filmiyle Payal Kapadia kazanırken jüri ödülünü Selena Gomez’in başrolde oynadığı ‘Emilia Pérez’ ile Jacques Audiard aldı. Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un ‘Kinds Of Kindness’ filmindeki performansıyla Jesse Plemons en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Francis Ford Coppola ‘Megalopolis’le yarıştığı festivalden eli boş döndü. İran’ın hapis cezasına çarptırdığı yönetmen Muhammed Rasoulof ise ‘The Seed of the Sacred Fig‘ filmiyle senaryo özel ödülüne layık görüldü.
Ana yarışmada ödül alan filmler:
- Altın Palmiye: Anora-Sean Baker
- Jüri Büyük Ödülü: All we imagine as light-Payal Kapadia
- Jüri Ödülü: Emilia Pérez-Jacques Audiard
- En İyi Yönetmen: Miguel Gomes-Grand Tour
- En İyi Senaryo: Coralie Farget-The Substance
- FIPRESCI Ödülü: Muhammed Rasoulof-The Seed of the Sacred Fig
- En İyi Kadın Oyuncu: Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldaña-Emilia Pérez
- En İyi Erkek Oyuncu: Jesse Plemons-Kinds of Kindness
Belirli Bir Bakış Ödülü’nü Kazananlar:
- Belirli Bir Bakış Ödülü: Black Dog, Guan Hu
- Jüri Ödülü: The Story of Souleymane, Boris Lojkine
- En İyi Yönetmen Ödülü: Roberto Minervini-The Damned; Rungano Nyoni-On Becoming a Guinea Fowl
- En İyi Kadın Oyuncu: Anasuya Sengupta-The Shameless
- En İyi Erkek Oyuncu: Abou Sangaré-The Story of Souleymane
- Gençlik Ödülü: Holy Cow- Louise Courvoisier
- Özel Mansiyon: Norah, Tawfik Alzaidi
Diğer ödüller:
- En İyi İlk Film (Caméra d’Or): Armand–Halfdan Ullmann Tøndel
- En İyi İlk Film(Caméra d’Or) Mansiyon: Mongrel-Wei Liang Chiang, You Qiao Yin
- Altın Palmiye (kısa film): The Man Who Could Not Remain Silent–Nebojsa Slijepcevic
- Kısa Film Mansiyon: Bad for a moment-Daniel Soares