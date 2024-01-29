57 barodan Numan Kurtulmuş’a Can Atalay mektubu

57 baro başkanı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceği iddiaları üzerine açık mektup yayınladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu TİP Milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.
Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceği iddialarıyla ilgili 57 baro başkanı Kurtulmuş’a hitaben açık mektup yayınladı.
57 baro başkanı, Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay hakkındaki hükmü TBMM’de okutmama yönünde bir irade beklediklerini açıkladı:
“Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak Anayasa’yı fiilen işlevsiz kılmayı amaçlayan bir yargı kararının gereğinin TBMM tarafından yerine getirilmesi yukarıda yer verdiğimiz anayasal hükmün açık ihlali olacaktır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2’inci maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir.”
Açık mektupta imzası bulunan 57 baro başkanı şöyle:
Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz
Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan
Ağrı Barosu Başkanı Av. Serdar Günakın
Amasya Barosu Başkanı Av. Bahadır Tekeş
Antalya Barosu Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez
Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu
Ardahan Barosu Başkanı Av. Murat Yolçu
Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan
Aydın Barosu Başkanı Av. Sezgin Çetin
Balıkesir Barosu Başkanı Av. Nadir Karakaşlı
Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır
Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses
Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Kahraman
Bitlis Barosu Başkanı Av. Gülhan Bayram Sekmen
Bingöl Barosu Başkanı Av. Yusuf Ketenalp
Bolu Barosu Başkanı Av. Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz
Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik
Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Hande Keskin
Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa Deniz
Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan Demirdöğer
Düzce Barosu Başkanı Av. Taner Çakır
Edirne Barosu Başkanı Av. Gökhan Karakoç
Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan
Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz
Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir
Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan
Hatay Barosu Başkanı Av. Ergün Canan
Iğdır Barosu Başkanı Av. Özgür Kurban Gül
Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya
İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç
İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz
Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül
Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt
Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir
Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali Köse
Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız
Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona
Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik
Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir
Muğla Barosu Başkanı Av. Levent Akgün
Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik
Nevşehir Barosu Başkanı Av. Murat Boz
Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun
Osmaniye Barosu Başkanı Av. Mehmet Karakoç
Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran
Siirt Barosu Başkanı Av. Muhammed Alptekin
Sinop Barosu Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş
Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel
Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz
Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Egemen Gürcün
Tunceli Barosu Başkanı Av. Fatma Kalsen
Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz
Yalova Barosu Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş
Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu
Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç.