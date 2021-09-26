466’ncı kayıp: Bir doktor daha ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir’de görev yapan 62 yaşındaki doktor Ali Sayan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan çocuk cerrahisi uzmanı Sayan, 1 Eylül’de virüs kapmasının ardından kendi hastanesinde tedaviye alındı.
Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen Sayan dün hayatını kaybetti.
Doktorun cenazesi, aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Aşılarını yaptıran doktorun 20 yıl önce böbrek nakli olduğu belirtildi.
Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre salgının başından bugüne hayatını kaybeden sağlıkçı sayısı 466’ya yükseldi.