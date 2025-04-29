46 sanat eseri 'yanlışlıkla' çöpe atılmış

Hollanda’da Maashorst belediyesi, Amerikalı pop art sanatçısı Andy Warhol’a ait bir çalışma dahil 46 sanat eserini tadilat sırasında yanlışlıkla çöpe attı.

Fotoğraf: ANP

Söz konusu eserler, Kasım 2024’te de kaybolmuş, belediye binasının bodrum katında korumasız biçimde saklandığı, yerlerinin sık sık değiştirildiği ortaya çıkmıştı. Eserler 2023’te bodrumdaki bir su sızıntısından da zarar görmüştü.

TRT‘nin aktardığına göre sanat eserleri belediye koleksiyonu yeniden düzenlenirken, atıklarla birlikte ‘yanlışlıkla’ çöpe atıldı.

46 parça arasında Warhol’un 1980’lerde yaptığı ve dönemin Hollanda Kraliçesi Beatrix’i betimleyen ipek baskı eseri de var.

Yetkililere göre 22 bin avro (yaklaşık 970 bin lira) değerindeki kayıp eserlerin bulunması artık mümkün değil.

Hollanda’da ilk değil

Bu, Hollanda’da sanat eserlerinin yanlışlıkla çöpe atılmasıyla ilgili ilk vaka değil. 2024’te de Lisse kentindeki LAM Müzesi’nde bir asansör teknisyeni, Fransız sanatçı Alexandre Lavet’in iki boş bira kutusundan oluşan bir eserini ‘çöp’ sanarak atmıştı.

Kutular çöp torbasından sağlam çıkarılarak yeniden sergilenmişti.