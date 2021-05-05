40 yaş ve üzeri avukatlara aşıda öncelik

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Covid-19 aşı programına tanımlandığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de aşılama yaş gruplarına göre sırayla devam ediyor. Son olarak 55 yaş ve üzeri kişilere aşı sırası gelmişti. Ancak buna ek olarak, yaşa bakılmaksızın, sağlık çalışanı, gazeteci ve muhtar gibi farklı meslek gruplarına da öncelik tanınabiliyor.

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TBB’nin Twitter hesabından paylaşılan açıklamada “Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır” dendi.

AŞI PROGRAMI : Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz. pic.twitter.com/FcERLN9d9G — Türkiye Barolar Birliği (@barolar) May 4, 2021

Birlik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.