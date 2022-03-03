39 ülke Ukrayna’da işlenen suçların soruşturulması için UCM’ye başvurdu

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna topraklarında işlenen suçların soruşturulması için mahkemeye taraf 39 ülkenin müracaat ettiğini açıkladı.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali sekizinci gününde.

Han, yazılı açıklamasında, aralarında Britanya, Fransa ve Almanya’nın da bulunduğu UCM’ye taraf 39 ülkeden, Ukrayna’da işlenen suçların soruşturulması için başvuru aldıklarını bildirdi.

Han, ülkelerden gelen bu başvurularla Ukrayna’daki savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım suçuna ilişkin delillerin toplanmaya başladığını kaydetti.

Taraf ülkelerin başvurularının ardından doğrudan soruşturmaya başlayacak Başsavcı Han, bunun etkili devam edebilmesi için devletleri UCM’yle işbirliğine davet etti.

Han, Ukrayna’da savaşan grupları insancıl hukukun kurallarına uymaları ve mahkemenin yargı yetkisine giren suçların işlenmesi durumunda yargılama yapılacağı konusunda uyardı.

Mahkemenin yargı yetkisi genişledi

Ukrayna ve Rusya’nın UCM’ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyordu.

Ukrayna, 8 Eylül 2015’te, UCM’ye taraf olmamasına rağmen 21 Kasım 2013’teki ‘meydan olayları’ ve sonrasında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçların soruşturulması için mahkemeye kısıtlı yargı yetkisi vermişti.

UCM’ye taraf 39 ülkeden başvuru gelmesiyle mahkemenin yargı yetkisi hem 21 Kasım 2013 öncesindeki suçları hem de muhtemel soykırım suçunu kapsayacak şekilde genişletildi.