38 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 87 gözaltı

İzmir merkezli 38 ilde ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı’yla veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatı bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 16’sı muvazzaf 28 asker, 73’ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencileri olmak üzere 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.
Soruşturma kapsamında İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, 87 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında yakalama kararı verilenlerden yedisinin Kara Kuvvetleri, 13’ünün Hava Kuvvetleri,sekizinin Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup olduğu ifade edildi.
Öte yandan, İzmir başsavcılığının, ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılarak 19 Kasım 2019’dan bu yana düzenlediği 24 operasyonda yakalanan şüphelilerden 1585’inin tutuklandığı, 531’inin de faydalı itirafçı olma gerekçesiyle serbest bırakıldığı belirtildi.