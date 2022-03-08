38 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 87 gözaltı

Savaşlarda en çok korunması gerekenler çocuklar. Onların can güvenliğini sağlamak anne-babaları için her şeyden önemli. Bir de psikolojik etkisi var kentlerde gezen tanklara, çatışmalara şahit olmanın, siren ve silah sesleri duymanın. İşte orada ebeveynlerin zor görevi başlıyor. Olup biteni çocuklarına nasıl anlatacaklar?