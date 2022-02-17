3600 ek gösterge hangi meslek gruplarını kapsayacak?

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki ilk 3600 ek gösterge toplantısı dün yapıldı. Peki ek gösterge hangi meslek gruplarını kapsayacak?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, toplantı öncesinde, “Kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeyle adil şekilde, onların beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi yapacağız” demişti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise toplantının ardından gazetecilere verdiği demeçte 3600 ek göstergenin geniş bir anlamda ele alındığını vurgulayarak, şöyle konuşmuştu: “Bizim aldığımız karar, sadece belli meslek grupları şeklinde değil. Kararımız çok nettir, sayın bakanımızla imzaladığımız toplu sözleşmede, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde geniş bir çerçeve ortaya koyduk.”

Hükümetle Memur-Sen arasındaki ikinci toplantı 16 Mart’ta yapılacak.

Kimleri kapsayacak?

Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanısıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak.

Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenlemeyle kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak. Ek göstergeyle eş değer etki yapan, emekli ikramiyesini artıran ‘tazminat yansıtma oranlarının’ artırılması da masada.

Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanması önlenecek. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1250 lira olacak.