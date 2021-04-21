90 yaşındaki kadının 32 milyon doları dolandırıldı

Hong Kong’da yaşayan 90 yaşındaki bir kadın, kendilerini Çinli yetkili olarak tanıtan kişilerce 250 milyon Hong Kong doları (32 milyon dolar/260 milyon lira) dolandırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Dolandırıcılar geçen ağustos ayında birkaç yardımcısıyla birlikte Hong Kong’un en zengin semti Peak’te yaşayan kadına telefonla ulaşarak kimlik bilgilerinin çalınıp Çin’de kullanıldığını söyledi. Sonra kadının evine gidip aralarındaki görüşmelerde kullanması için bir telefon verdi. ‘Soruşturmaya yardım’ amacıyla kadından bir banka hesabına iki ayda 11 defa para yatırması istendi.

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Dolandırıcılık, yardımcılarından birinin kadının kızını arayıp olup bitenleri aktarmasıyla ortaya çıktı.

Soruşturmada şimdiye dek 19 yaşında bir kadını tutukladı, kefaletle serbest bırakıldı.