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Yaramazlara biraz batar!

30’a yakın kedi ve köpek zehirlenerek öldü

Çanakkale’de zehirlenen 30’a yakın kedi ve köpek öldü.

Fotoğraf: DHA

Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi’ndeki parkta yaşayan çok sayıda hayvan 21 Haziran’da ölü bulundu.


Belediye ekipleri, incelemede sokak hayvanlarının zehirlendiğini tespit etti. Bölgede daha önce de hayvan ölümü görüldüğü öğrenildi.

Hayvanseverlerden Feryal Baran, büyük bir alana zehir bırakılarak hayvanların öldürüldüğünü belirterek bunu kimin yaptığını bulunmasını istedi.

Gizem Çelik Başar da köpeği ‘Bal’ın da aynı gün zehirlenerek öldüğünü söyledi.

Ayvacık Belediyesi’nin açıklamasında da “Yaşanan bu üzücü olayın sorumlularının bulunması için gerekli çalışmalar güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarca müşterek bir şekilde yürütülmektedir” ifadesine yer verildi.

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