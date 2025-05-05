30 yıl hapsi istenmişti: Ayşe Barım 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu öne sürülen ve 30 yıla kadar hapsi talep edilen menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Barım, 7 Temmuz’da İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Fotoğraf: ID İletişim

İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu Barım’ın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 22 yıl altı aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, savcılıkça hazırlanan iddianameyi inceledi ve kabul etti.

Davanın ilk duruşması 7 Temmuz’da.

İddianamede Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık Anonim Şirketi’ne bağlı sanatçılarla Gezi eylemlerinin başından itibaren gösterilerin temel olarak örgütlendiği alan olan X’te ‘occupyturkey’ ve ‘DirenGeziParkı’ isimli etiketleri sistemsel olarak paylaştıkları ileri sürüldü.

Gezi Parkı eylemlerinin başladığı 27 Mayıs 2013 itibarıyla alınan HTS kayıtları doğrultusunda, iddianamede “Sanık Ayşe Barım’ın ID İletişim Danışmanlık şirketine bağlı sanatçıları Gezi Parkı eylemleri sırasında sık sık arayarak Gezi Parkı’na sistemli bir şekilde toplamak suretiyle bir plan ve organizasyon dahilinde yürütülen kalkışma hareketinin başlamasına tüm ülke sathında sanatçılar camiası adına aktif rol üstlenerek sürecin yayılarak derinleştirilmesi kapsamında yönlendirme faaliyetlerinin bulunduğu” öne sürüldü.

Ne olmuştu?

TV100 yazarı Fuat Uğur, 27 Eylül 2024’te bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazdı.

Aylar sonra birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme geldi.

8 Ocak’ta Rekabet Kurulu, kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulup 21 şirkete soruşturma açtı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı.

10 Ocak’ta İstanbul başsavcılığı re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatarak Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasakladı. Üç gün sonra Barım’ın yurt dışına çıkması yasaklandı.

Aynı başsavcılık, 26 Ocak’ta Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlattı. Barım ertesi gün ‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan tutuklandı.

Bu süreçte menajerliğini ID İletişim’in yaptığı birçok oyuncunun ifadesi alındı.

Barım’ın avukatı sulh ceza hakimliğine başvurarak tutukluluğa itiraz etti. Hakimlik itirazı reddederek Barım’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Barım’ın avukatı bunun üzerine müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek bu sefer Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

17 Şubat’ta Asliye Ceza Mahkemesi, Barım hakkında tahliye kararı verdi. Ancak İstanbul başsavcılığı, Barım tahliye edilmeden karara itiraz etti. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım’ı yeniden tutuklama kararı aldı.