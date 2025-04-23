30 ilde yağış bekleniyor: Sekizine sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre bugün 30 ilde hava yağışlı olacak. Bunlardan sekizi için sarı kodlu uyarı var.

Fotoğraf: AA

Yağışların Çankırı ve Sivas’ta kuvvetli olması bekleniyor.

Sarı kodla uyarılan iller şunlar:

Ağrı

Bitlis

Erzurum

Hakkari

Kars

Muş

Van

Ardahan

Yağış uyarısı yapan iller şunlar:

Bilecik

Kahramanmaraş

Gaziantep

Kilis

Adıyaman

Siirt

Çankırı

Afyonkarahisar

Denizli

Muğla

Burdur

Ankara

Eskişehir

Konya

Sivas

Bolu

Karabük

Rize

Samsun

Trabzon

Amasya

Malatya

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle: