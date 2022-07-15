3 bin 500 metrede halat koptu: Mencilis’e giren dört kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan, Türkiye’nin dördüncü büyük mağarası Mencilis’e giren ve mahsur kalan dört kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

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Yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda, üç katlı oluşuma sahip mağaraya dün akşam saatlerinde giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grupla bir süre sonra irtibat kesildi.

Durumdan şüphelenen mağara rehberlerinden ikisi daha mağaraya girdi. Grubun kullandığı halatın yaklaşık 3 bin 500 metrede koptuğunu, rehberlerden birisinin 15 metreden düşerek yaralandığını ve diğerlerinin mahsur kaldığını tespit etti.

Rehberler jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

16 kişilik ekip, mağaraya girerek kurtarma çalışması başlattı.

Oluşumu 65 ila 200 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen Mencilis 6 bin 52 metre uzunluğunda. Renk cümbüşünün hakim olduğu küçük yer altı nehri, bir şelale ve iki gölle ziyaretçilerini hayran bırakan mağara yaz kış sabit 15 derece sıcaklığa sahip.