29 Mayıs’ta okullar tatil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs’ta okulların tatil olacağını duyurdu.
Seçimlerin ilk turunda Tayyip Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Sinan Oğan ise yüzde 5,17 oranında oy almıştı. Böylelikle seçim ikinci tura kalmıştı. İkinci tur, 28 Mayıs’ta düzenlenecek.
TRT Haber’de konuşan Özer, 29 Mayıs’ta okulların tatil olacağını duyurdu.
Özer, “28 Mayıs’ta ikinci tur seçimleri olacak. 29 Mayıs’ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak” dedi.