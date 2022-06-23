29 kişi ve bir şirketin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IŞİD ve El-Kaide’yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle yedisi Türk 29 kişi ve bir şirketin Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Ankara’da Profesyoneller Elektronik Ticaret İthalat ve İhracat Ltd. Şti ile Ahmet Karaağaç, Ubeyde Yiğitbaşı, Turgut Küçükefe, Mehmet Zeki Yıldız, Yunus Emre Sakarya ve Fatma Özdemir’den oluşan altı kişi IŞİD’le iltisaklı, Emrah Kuşçu’nun ise El-Kaide ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulan diğer yabancı uyruklu kişilerin bir Rusya, kalan çoğunluğu Suriye vatandaşlarından oluşuyor. Aynı gazetede yer alan diğer bir Hazine ve Maliye Bakanlığı kararıyla İsmail Bayaltun’a hakkında 2021 yılında verilen mal varlığının dondurulması kararı kaldırıldı.