29 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre bugün 29 ilde hava yağışlı olacak. Yağışların 13 ilde kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış beklenen iller şunlar:
- Sakarya
- Kütahya
- Aksaray
- Niğde
- Bitlis
- Elazığ
- Edirne
- Kırklareli
- Nevşehir
- Eskişehir
- Sinop
- Zonguldak
- Rize
- Trabzon
- Van
- Kars
Yağışların kuvvetli olması beklenen iller:
- Ankara
- Çankırı
- Bolu
- Karabük
- Kastamonu
- Çorum
- Amasya
- Tokat
- Gümüşhane
- Bayburt
- Erzurum
- Samsun
- Ordu
MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle:
- Hafif: 1-5 kg/m²
- Orta Kuvvette: 6-20 kg/m²
- Kuvvetli: 21-50 kg/m²
- Çok Kuvvetli: 51-75 kg/m²
- Şiddetli: 76-100 kg/m²
- Aşırı: 100 kg/m² üzeri