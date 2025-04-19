29 il için yağış uyarısı

Kalp ve damar hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, göğüs, sırt ya da karın bölgesinde ani, yırtılır gibi bir ağrı varsa zaman kaybetmeden 112’nin aranması ve en yakın kardiyoloji merkezine ulaştırılması gerektiğini söyledi.