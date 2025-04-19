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Yaramazlara biraz batar!

29 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre bugün 29 ilde hava yağışlı olacak. Yağışların 13 ilde kuvvetli olması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Yağış beklenen iller şunlar:


  • Sakarya
  • Kütahya
  • Aksaray
  • Niğde
  • Bitlis
  • Elazığ
  • Edirne
  • Kırklareli
  • Nevşehir
  • Eskişehir
  • Sinop
  • Zonguldak
  • Rize
  • Trabzon
  • Van
  • Kars

Yağışların kuvvetli olması beklenen iller:

  • Ankara
  • Çankırı
  • Bolu
  • Karabük
  • Kastamonu
  • Çorum
  • Amasya
  • Tokat
  • Gümüşhane
  • Bayburt
  • Erzurum
  • Samsun
  • Ordu

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle:

  • Hafif: 1-5 kg/m²
  • Orta Kuvvette: 6-20 kg/m²
  • Kuvvetli: 21-50 kg/m²
  • Çok Kuvvetli: 51-75 kg/m²
  • Şiddetli: 76-100 kg/m²
  • Aşırı: 100 kg/m² üzeri

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29 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre bugün 29 ilde hava yağışlı olacak.

Bu illerin 13’ünde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.