28 ile sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak ve fırtına beklenen 28 ile sarı kodlu uyarı verdi.

Fotoğraf: AA

Sarı kodla uyarılan iller:

Adana (gök gürültülü sağanak)

Ankara (gök gürültülü sağanak)

Antalya (gök gürültülü sağanak)

Aydın (gök gürültülü sağanak)

Bingöl (fırtına)

Bolu (gök gürültülü sağanak)

Burdur (gök gürültülü sağanak)

Denizli (gök gürültülü sağanak)

Diyarbakır (fırtına)

Elazığ (fırtına)

Eskişehir (gök gürültülü sağanak)

Hatay (gök gürültülü sağanak)

Isparta (gök gürültülü sağanak)

Mersin (gök gürültülü sağanak)

Malatya (fırtına)

Kahramanmaraş (gök gürültülü sağanak)

Kayseri (gök gürültülü sağanak)

Kütahya (gök gürültülü sağanak)

Karabük (gök gürültülü sağanak)

Mardin (fırtına)

Muğla (gök gürültülü sağanak)

Siirt (fırtına)

Sivas (gök gürültülü sağanak)

Tokat (gök gürültülü sağanak)

Şanlıurfa (fırtına)

Batman (fırtına)

Şırnak (fırtına)

Osmaniye (gök gürültülü sağanak)

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.