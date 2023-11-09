250 yıl önceki savaşta askerlere ulaşamayan mektuplar açıldı

Britanya donanmasının Yedi Yıl Savaşı sırasında Fransız denizcilere ulaşmadan el koyduğu mektuplar ilk defa açıldı.

Fotoğraf: National Archives

Fransa ve Britanya arasında gerçekleşen Yedi Yıl Savaşları 1756’dan 1763’e kadar sürdü ve bu süre zarfında binlerce Fransız denizci savaştaydı. Savaşın sonunda bu denizcilerin 64 bin 373’ü İngilizler tarafından hapsedildi.

Antidote’un haberine göre savaş sırasında ise denizcilerin arkadaşları ve aileleri onlara mektuplar yazdı. Ancak bu mektuplardan bazıları Galatee savaş gemisindeki denizcilere ulaşamadan İngilizlerin eline geçti ve neredeyse 100 kadar mektup sahiplerine ulaşamadı. Üstelik o zamandan bu zamana da hiç biri açılmamıştı.

Mektuplar İngiliz Kraliyet Donanması tarafından Kew’deki Ulusal Arşiv’de tutuluyordu. Cambridge Üniversitesi Tarih Fakültesi ve Pembroke Koleji’nde görev yapan Profesör Ranaud Morieux bu mektupların kendisine teslim edilmesini talep etti. Arşiv, mektupları kendisine göndermeyi kabul etti ve profesör 18. yüzyıldan kalma kaliteli kağıtlara yazılmış, köşelere kadar doldurulmuş 102 mektupta yazanları deşifre etmek için aylarını harcadı.

Mektuplardan birinde Marie Dubosc, Galatee’nin birinci teğmeni olan kocası Louis Chambrelan’a “Geceyi sana yazarak geçirebilirim… Ben senin sonsuza kadar sadık eşinim. İyi geceler yoldaşım. Gece yarısı oldu. Artık dinlenme vaktimin geldiğini düşünüyorum” sözleriyle halini anlatmaya çalışırken bir diğer mektupta bir diğer eş Anne Le Cer, astsubay kocası Jean Topsent’e aralarındaki derin bağa duyduğu özlemi “Sana sahip olmak için sabırsızlanıyorum. İtaatkar eşin Nanette” imzasıyla dile getiriyordu.

Üzücü bir şekilde o sırada İngiltere’de bir yerde hapsedilen Topsent, karısının sevgi dolu sözlerini hiçbir zaman okuyamadı.

Profesör Morieux, “Bu mektuplar evrensel insan deneyimleriyle ilgili. Fransa’ya ya da 18. yüzyıla özgü değiller” yorumunu yapıyor ve ekliyor “Hepimizin büyük yaşam zorluklarıyla nasıl başa çıktığımızı ortaya koyuyorlar. Pandemi veya savaş gibi kontrolümüz dışındaki olaylar nedeniyle sevdiklerimizden ayrıldığımızda, nasıl iletişimde kalacağımızı, nasıl güven vereceğimizi, insanlara nasıl değer vereceğimizi ve tutkuyu nasıl canlı tutacağımızı çözmemiz gerekiyor.”