25 kilo eroinle yakalanan ödüllü polisin ifadesi ortaya çıktı

Konya’da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan ödüllü polis memuru Cumhur Acarca’nın emniyetteki ifadesinde ”Arabada mal olduğunu bilmiyordum” dediği ortaya çıktı.

Adana’da iki yıl önce uyuşturucu operasyonundaki başarısı nedeniyle ödüllendirilen Acarca, aracında çıkan eroinler nedeniyle tutuklanmıştı.

DHA’nın haberine göre ifadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca, “Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir’e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kamptagon vardı. O yüzden kaçtım” dediği belirtildi.

Ayrıca Araca’nın kaçarken otomobilinden attığı 24 kilo 600 gram eroinin piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.

Avukatı darbettiği gerekçesiyle ceza almış

Kaçarken 3’ü meslektaşı 7 kişinin yaralanmasına neden olan Cumhur Acarca, 2009 yılında İstanbul’da görevliyken, 5 meslektaşıyla birlikte avukat Malik Zengin’i darbettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 1 yıl 3 ay ceza almıştı.