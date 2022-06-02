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Yaramazlara biraz batar!

23 büyükelçi ‘merkez’e çekildi


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 23 dış temsilcilikteki büyükelçi merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe ise yeni büyükelçi atandı.

Karara göre, yeni atanan büyükelçiler şöyle:


  • Finlandiya Büyükelçiliği’ne Deniz Çakır
  • Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliği’ne Ertan Yalçın
  • Macaristan Büyükelçiliği’ne Gülşen Karanis Ekşioğlu
  • Meksika Büyükelçiliği’ne İlhan Kemal Tuğ
  • Kuveyt Büyükelçiliği’ne Tuba Nur Sönmez
  • BM Viyana Ofisine Levent Eler
  • Kolombiya Büyükelçiliği’ne Beste Pehlivan Sun
  • Gürcistan Büyükelçiliği’ne Ali Kaan Orbay
  • Ekvator Büyükelçiliği’ne Makbule Başak Yalçın
  • Moritanya Büyükelçiliği’ne Akif Menevşe
  • El Salvador Büyükelçiliği’ne Gül Büyükerşen
  • Danimarka Büyükelçiliği’ne Rıza Hakan Tekin
  • Arnavutluk Büyükelçiliği’ne Tayyar Kağan Atay
  • Fas Büyükelçiliği’ne Ömer Faruk Doğan
  • Ekvator Ginesi Büyükelçiliği’ne Adnan Keçeci
  • Letonya Büyükelçiliği’ne Şule Öztunç
  • Nijer Büyükelçiliği’ne Özgür Çınar
  • Estonya Büyükelçiliği’ne Başak Türkoğlu
  • Moldova Büyükelçiliği’ne Uygar Mustafa Sertel
  • Pakistan Büyükelçiliği’ne Mehmet Paçacı
  • İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel
  • Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel

Kavakçı merkeze çekildi

Emir Salim Yüksel’in atandığı görevde Merve Kavakçı bulunuyordu. Kavakçı kararname ile merkeze çekilmiş oldu.

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