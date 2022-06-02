23 büyükelçi ‘merkez’e çekildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 23 dış temsilcilikteki büyükelçi merkeze alındı. 25 dış temsilciliğe ise yeni büyükelçi atandı.
Karara göre, yeni atanan büyükelçiler şöyle:
- Finlandiya Büyükelçiliği’ne Deniz Çakır
- Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliği’ne Ertan Yalçın
- Macaristan Büyükelçiliği’ne Gülşen Karanis Ekşioğlu
- Meksika Büyükelçiliği’ne İlhan Kemal Tuğ
- Kuveyt Büyükelçiliği’ne Tuba Nur Sönmez
- BM Viyana Ofisine Levent Eler
- Kolombiya Büyükelçiliği’ne Beste Pehlivan Sun
- Gürcistan Büyükelçiliği’ne Ali Kaan Orbay
- Ekvator Büyükelçiliği’ne Makbule Başak Yalçın
- Moritanya Büyükelçiliği’ne Akif Menevşe
- El Salvador Büyükelçiliği’ne Gül Büyükerşen
- Danimarka Büyükelçiliği’ne Rıza Hakan Tekin
- Arnavutluk Büyükelçiliği’ne Tayyar Kağan Atay
- Fas Büyükelçiliği’ne Ömer Faruk Doğan
- Ekvator Ginesi Büyükelçiliği’ne Adnan Keçeci
- Letonya Büyükelçiliği’ne Şule Öztunç
- Nijer Büyükelçiliği’ne Özgür Çınar
- Estonya Büyükelçiliği’ne Başak Türkoğlu
- Moldova Büyükelçiliği’ne Uygar Mustafa Sertel
- Pakistan Büyükelçiliği’ne Mehmet Paçacı
- İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel
- Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel
Kavakçı merkeze çekildi
Emir Salim Yüksel’in atandığı görevde Merve Kavakçı bulunuyordu. Kavakçı kararname ile merkeze çekilmiş oldu.