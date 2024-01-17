Yaramazlara biraz batar!

212 maden sahası ihaleye açılıyor

212 maden sahasının kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihalesi yapılacak.

Fotoğraf: AA

212 adet maden sahası, Resmi Gazete ilan yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle ‘https://www.mapeg.gov.tr/’ adresinde ilana açılacak.


İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) başvuranları değerlendirecek. İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde yeniden ihaleye açılacak.

Genel müdürlük, taban ihale bedelinden az olan müracaatları değerlendirmeyecek.

İhale teminat tutarı, MAPEG tarafından belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20’sinden az olan müracaatlar da değerlendirilmeyecek.

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