21 yaşındaki katil gözaltında: 16 yaşında boğazı kesilerek öldürüldü

Giresun’da 21 yaşındaki H.C.G., 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı.
AA’ya göre internette tanışan ikili sevgiliydi. DHA’ya göre ise aralarında nişanlanmışlardı.
Ankara’dan dün Giresun’a gelen H.C.G. geceyi bir otelde geçirdi.
İkili bugün Şentürk’ün Erikliman köyündeki evinde buluştu. Tartışma üzerine H.C.G. Şentürk’ü yanında bulunan bıçakla boğazını keserek kaçtı.
Aynı evde yaşayan işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşulara bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri çağırıldı.
Hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı G., Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.