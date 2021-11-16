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Yaramazlara biraz batar!

21 ilde ‘ponzi’ operasyonu: 89 gözaltı

İzmir merkezli 21 ilde başlatılan ‘ponzi’ operasyonunda 89 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

İzmir başsavcılığı, ‘Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre yasak olan ‘piramit satış yöntemiyle’ dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı.


Hiyerarşik yapı oluşturduğu ve örgüt disiplini içinde hareket ettiği belirlenen şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla ve toplantılar düzenleyerek ulaştıkları kişileri, yüksek kar vadederek ‘saadet zincirine’ benzeyen ‘piramit satış sistemi’ yöntemiyle dolandırdıkları tespit edildi.

Bunun üzerine sabah saatlerinde İzmir merkezli 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 89 şüpheli gözaltına alındı.

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