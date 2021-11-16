21 ilde ‘ponzi’ operasyonu: 89 gözaltı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’yla görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ekonominin kitabını yazdım” açıklamasına yanıt verdi: “Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Ekonominin kitabı yazılmış. Şahane kitaplar yazılmış. Böyle bir anlayışı görmedim ve hiç tanık da olmadım.”