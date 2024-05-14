2023’te yerinden edilenlerin sayısı 76 milyona dayandı

Dünya genelinde ülke içinde yerinden edilen kişi sayısı 2023’te 76 milyona yaklaştı.

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Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2023’te ülke içinde yerinden edilenlerin verilerini paylaştı.

Buna göre yerinden edilen kişi sayısı son beş yılda yüzde 49 artarak 75,9 milyona ulaştı.

Yerinden edilenlerden yaklaşık yüzde 30’unun Sudan’daki savaş, yüzde 17’sinin Gazze’den olduğu kaydedildi.

Afetlerin etkisi

Raporda ayrıca doğal afetlerin 2023’te milyonlarca insanı yerinden ettiğine dikkat çekildi.

Afrika’nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası, Türkiye’deki Kahramanmaraş merkezli depremler, Myanmar’daki Mocha Kasırgası gibi afetlerin 26,4 milyon kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Yüksek gelirli ülkelerde de afetler nedeniyle yerinden edilen kişilerin arttığına işaret edildi. Kanada’da geçen yıl yaklaşık 185 bin kişinin yerinden olmasına yol açan ülke tarihinin en büyük yangınları duruma örnek gösterildi.

Gelecek yıllarda iklim değişikliği nedeniyle afetlerin sıklığının artabileceği, bu nedenle yerinden edilenlerin sayısının da yükselmesinin beklendiği vurgulandı.